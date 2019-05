Helrød dag på Oslo Børs

innenriks

Frykt for den økonomiske utviklingen preget onsdag børsene i hele Europa, og børsfallet spredte seg også til Wall Street i USA, som åpnet svakt, skriver Dagens Næringsliv.

Hovedindeksen på Oslo Børs lå på 868,17 poeng ved åpningstid onsdag og falt jevnt utover dagen. Ved stengetid var årets verste dag på Oslo Børs et faktum, skriver Nettavisen. Indeksen endte på 853,12 poeng.

Det ble en helrød onsdag for nesten samtlige selskaper, og verst gikk det utover oljegigantene. På omsetningstoppen lå Equinor med et fall på 2,03 prosent. Også Subsea 7 (-3,34), DNO (-6,32) og TGS (-4,01) gikk på kraftige smeller.

Hydrogenselskapet NEL, som havnet på tredjeplass på omsetningslisten, falt med 6,26 prosent. Også sjømatselskapene snublet: Mowi, SalMar og Lerøy Seafood falt med henholdsvis 3,51, 3,38 og 2,11 prosent. Yara og Norsk Hydro falt med henholdsvis 2,67 og 2,27 prosent.

Orkla var det eneste av de store selskapene i omsetningstoppen som hadde oppgang – aksjen steg med 0,66 prosent.

Oljeserviceselskapet PGS ble dagens taper med et fall på hele 7,03 prosent. Det skjer dagen etter at selskapet steg med 7,1 prosent. Borr Drilling ble dagens vinner med en økning på 1,91 prosent.

På de toneangivende børsene i Europa ble det en helrød dag. I Frankfurt falt den tyske DAX-indeksen med 1,41 prosent, mens CAC 40-indeksen i Paris sank med 1,81 prosent. Ved 17-tiden lå Londons FTSE 100-indeks an til å synke med 1,23 prosent.

Et fat nordsjøolje ble onsdag ettermiddag omsatt for 68,98 dollar fatet, ned 1,67 prosent. Et fat amerikansk lettolje (WTI) ble da solgt for 57,6 dollar, ned 2,5 prosent.

(©NTB)