Torkil Vederhus ny partisekretær i MDG

Han ble valgt for to år og overtar etter Lars Gaupset, som har hatt vervet siden 2014.

I sin valgtale ba Vederhus de grønne partiaktivistene om å bruke hjernen, ørene og hjertet for å bidra til at partiet når sine ambisjoner om å vokse og bli et styringsparti.

– Det er et ansvar vi har hver og én, men som kanskje særlig en partisekretær har. Jeg skal ta med meg både hodet og hjernen, ørene og hjertet for at De Grønne skal bli tre ganger så stort så fort som overhodet mulig, sa Vederhus.

Den nye partisekretæren fra Oslo har sittet i partiets sentralstyre og fått erfaring med å sitte i posisjon fra byrådet i Oslo.

Søndag valgte landsmøte også partiets sentralstyre. Det består nå av Daria Maria Johnsen (Stavanger, Rogaland, gjenvalg), Toine C. Sannes (Nordland, gjenvalg), Thor Haakon Bakke Bergen (Hordaland, ny), Lan Marie Nguyen Berg (Oslo, gjenvalg, ny posisjon), Ulf Lund Halvorsen (Vestfold, ny), Karina G. Reigstad (Oslo, gjenvalg).

