Skytingen i Birkelunden: De fire tilhørte «kjent miljø»

innenriks

Politiets operasjonsleder Tor Jøkling karakteriserer det overfor VG som «veldig godt politiarbeid» at de fire – alle menn i 20-årene – ble pågrepet i en bil i Oslo.

– Det har gått på observasjoner som vi har fått fra meldere og gode personkunnskaper og kunnskaper om miljøer i våre spesialavdelinger og andre, sier Jøkling.

Politiet fant narkotika i bilen, som er sendt til kriminalteknisk avdeling for videre undersøkelser. Lørdag kveld var våpenet fortsatt ikke funnet.

Det var to grupperinger involvert i konfrontasjonen, skriver Aftenposten. En person avfyrte et skudd med et håndvåpen og forsøkt å avfyre flere skudd, melder VG.

Et stort antall mennesker ringte politiets nødtelefon og fortalte om ett eller flere skudd. Det er ikke kommet inn meldinger om at noen er skadd.

Flere av de involverte skal være av afrikansk opprinnelse, ifølge VG.

