Siktet mann nekter straffskyld for skyting i Oslo

Kun timer etter at vitner varslet politiet om at det var avfyrt ett eller flere skudd under en konfrontasjon på Grünerløkka i Oslo lørdag kveld, var fire personer i en bil pågrepet. Alle er menn i 20-årene som regnes som medlemmer av et for politiet kjent kriminelt miljø.

Politiet fant narkotika i bilen, som er sendt til kriminalteknisk avdeling for videre undersøkelser.

Advokat Vidar Lind Iversen forsvarer én av de fire mennene. Han opplyser til VG at klienten anser seg som fornærmet i saken, og at han ikke erkjenner straffskyld.

Det var to grupperinger – to personer på hver side – involvert i konfrontasjonen. En person avfyrte et skudd med et håndvåpen og skal ha forsøkt å avfyre flere skudd.

Flere av de involverte skal være av afrikansk opprinnelse, ifølge VG.

