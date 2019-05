innenriks

– Norge har et særskilt ansvar for å bidra til å kutte klimagassutslipp. Både fordi vi er et rikt og velutviklet land, men også fordi vi er en stor eksportør av olje, sa statsministeren til alle som var møtt fram til skolestreiken for klima foran Stortinget.

Hun fortalte hvordan Norge vil jobbe internasjonalt for å få til avtaler som reduserer utslipp over hele verden. I tillegg ramset statsministeren opp alle lokale tiltak som er gjort i Norge, som å legge opp til at det blir elmotor i biler, busser og båter.

Flere politikere sto på talerlisten fredag i tillegg til statsministeren. Blant andre klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) og et flertall av ungdomspartiene.

Det var et stort streikeprogram i Oslo foran Stortinget. I tillegg til appeller var det lagt opp til en marsj gjennom gatene og konserter.

Fredag var det varslet mer enn 1.500 klimastreiker i 118 land verden over. Bare i Norge er det arrangert 31 streiker med skoleungdommer.

Den nye klimastreiken skjer bare to måneder etter forrige klimastreik fra de unges side. Den første streiken var for å få politikerne til å ta mer ansvar i klimakampen, forklarer Natur og Ungdom.

Fredagens aksjon er en reaksjon på mangelen på handling i kjølvannet av forrige streik.

