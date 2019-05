Strømprisen opp 30 prosent i årets tre første måneder

innenriks

Samtidig er prisen på samme nivå som de to foregående kvartalene i fjor, som var to kvartaler med svært høy strømpris, viser tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

iIfølge tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) var januar en spesielt dyr måned blant annet på grunn av høye priser på CO2-kvoter, gass og kull og lite vann i magasinene. I februar og mars var strømprisen lavere sammenlignet med januar.

Prisen på 55,2 øre er utenom avgifter og nettleie. Prisen inkludert disse var i gjennomsnitt hele 124,3 øre per kilowattime. Det er en økning på 17 prosent sammenlignet med første kvartal i fjor.

Av den totale strømprisen utgjorde kraftprisen 44,4 prosent, nettleien 24,5 prosent og avgiftene på elektrisk kraft de resterende 31,1 prosent.

Oversikten viser også at det er strømkunder i spotmarkedet som har den laveste strømprisen med 53,1 øre i gjennomsnitt (uten avgifter og nettleie). Kunder med variabel pris hadde en gjennomsnittlig pris på 63,6 øre per kilowattime uten avgifter og nettleie.

Kunder på eldre fastpriskontrakter kom imidlertid best ut, med et gjennomsnitt på 34,6 øre per kilowattime i første kvartal. Det er imidlertid svært få husholdninger som har slike kontrakter slik at dette utgjør en veldig lav andel av det totale strømforbruket, opplyser SSB.

