Forbrukerrådet ber DNB-kunder følge nøye med

Problemene startet onsdag, men natt til torsdag var de tilbake i stort omfang. Dermed risikerer kunder som bruker DNB-kortet sitt, å bli trukket dobbelt.

– Forbrukere som har blitt utsatt for dobbel belastning, skal kunne få rettet trekket vederlagsfritt, altså uten å måtte betale noe for det. Ansvaret for denne feilen ligger hos banken, sier fagdirektør for finans Jorge Jensen i Forbrukerrådet til NTB.

Han slår fast at kundene selvsagt ikke skal betale strafferenter for eventuelle overtrekk som skyldes de tekniske problemene.

– Kunder som er usikre, bør ta en titt på de siste bevegelsene på sin kontor. Feilen skal være mulig å finne, ettersom det er snakk om doble belastninger, sier fagdirektøren.

Folk som mangler dekning på kontoen som følge av feilen, bes bruke kontanter eller kredittkort. Alternativt kan de kontakte DNB for å få utvidet kreditt på sin brukskonto.

– Det som kanskje er et enda større problem er hvis kontoen belastes såpass mye at for eksempel et fasttrekk og andre faktura satt til betaling ikke går igjennom. Mottakeren av betalingen vil ikke få pengene og kan komme til å kreve deg for kostnader ved purring, påpeker Jensen.

Derfor oppfordrer han kundene til å gå inn og se om de har oppsatte trekk som ikke vil gå gjennom på grunn av manglende dekning på kontoen.

DNB har forsikret Forbrukerrådet om at forhåndsoppsatte betalinger som avtalegiro vil gå som normalt så lenge kundene har penger på konto.

