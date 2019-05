DNB: – Trygt å bruke betalingskortene nå

innenriks

– Det er trygt å bruke kortene nå. Det har det vært hele tiden. Det er ikke sånn at pengene blir borte, men det har vært et problem med at tidligere reserverte beløp ikke blir slettet, sier kommunikasjonsrådgiver Andreas Nyheim i DNB til NTB.

Han sier at de overvåker situasjonen nøye, og at de selvfølgelig vil rette opp i eventuelle nye feil som vil oppstå.

De siste dagene har DNB opplevd storm fra kunder som opplever å ha blitt belastet dobbelt for betalinger de har gjort med kortene sine. Banken forklarer dette med en teknisk feil som har gjort at den midlertidige reservasjonen for kjøpet ikke er blitt slettet slik den skal.

– Mange har oppdaget at de står oppført med beløp som er lavere enn de skal i nettbanken, og noen har også vært i minus uten at de skal være det. Sånn skal det ikke være, og dette skal absolutt ikke skje, sier Nyheim.

Torsdag formiddag har banken ennå ikke fått ordnet opp i problemene, men de opplyser at de har satt sitt kriseteam på saken. Det skal likevel ikke være fare for at nye transaksjoner skal legge seg dobbelt.

– Feilen gjelder transaksjoner som er gjort noen dager tilbake i tid, sier Nyheim.

Han har ikke noen oversikt over hvor mange kunder som er rammet, eller hvor store beløp det totalt er snakk om.

– Vi beklager veldig overfor de kundene som er berørt, og gjør det vi kan for å hjelpe dem. Spesielt overfor dem som har havnet i en akutt situasjon på grunn av ulempene dette medfører, sier kommunikasjonsrådgiveren.

