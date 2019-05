Byvekstavtaler i fare flere steder – Ap frykter opprør også i Trøndelag

innenriks

Dagen etter at kommunestyret i Nedre Eiker i Buskerud i praksis veltet den planlagte byutviklingspakken for Drammens-regionen, trekker bystyrer i Arendal og Grenlands-kommunene også i bremsen for nye bompengefinansierte byvekstavtaler.

I Arendal sa bystyret torsdag blankt nei til en plan som innebar etablering av 20 nye bomstasjoner der og i Tvedestrand, Grimstad og Froland, ifølge VG. Samme avis meldte senere at kommunestyret i Porsgrunn midlertidig setter foten ned mot en ny byvekstavtale som omfatter Porsgrunn, Siljan, Skien og Bamble.

– Forslaget om å utsette videre forhandlinger er en reaksjon på at Skien kommune ønsker å fjerne en bomstasjon i Skien sentrum. Samtidig ønsket de flere nye prosjekter inn i pakken. Det ville forrykke balansen mellom bilistene i Skien og bilistene i Porsgrunn, sier ordfører Robin Kåss (Ap) til VG.

Bompengerabatt

Også i Bergen, der det forhandles om en ny bymiljø- og byvekstavtale, har bompengemotstanden ute i befolkningen smittet inn i byrådets kontorer. Byrådspartiene Ap, Venstre og KrF fikk under et møte torsdag med seg SV, Sp og MDG på å utrede en «sosial» rabattordning for bomringen.

Saken skal behandles allerede i august, melder Bergens Tidende (BT).

– Det er nær sagt umulig å få millimeterrettferdighet når det gjelder bompenger. Arbeiderpartiet har stor forståelse for at ordningen både rammer skeivt og urettferdig slik den er nå. Den er heller ikke bærekraftig. Vi gir nå også et tydelig signal om at annen finansiering må på plass. Statens andel av regningen må opp, sier leder Geir Steinar Dale (Ap) i komité for miljø og byutvikling til avisen.

Også i landets nest største by er det fare for at byvekstforhandlingene kan havarere. Os-ordfører og Frp-nestleder Terje Søviknes (Frp) gikk onsdag ut i Bergens Tidende og sa han ikke ville anbefale noen ny byvekstavtale før etter valget.

Frykter opprør

Lenger nord i Trøndelag har det store bompengeopprøret så langt uteblitt. Protestpartiet Folkeaksjonen nei til mer bompenger, som nylig skapte sjokkbølger da de var Bergens største parti på en meningsmåling i BT, stiller eksempelvis ikke lister der i høstens kommunevalg.

Det kan imidlertid endre seg når bombetaling starter på nye E6 som nå bygges gjennom fylket, frykter Kirsti Leirtrø (Ap) i transportkomiteen på Stortinget.

– Jeg er alvorlig bekymret for kostnadene ved å kjøre mellom Trondheim og Steinkjer. Det meldes om 300 kroner for å kjøre hele den nye veien med egen bil. Når bilistene begynner å betale, blir også Trøndelag moden for bompengeopprør, sier hun til Trønder-Avisa.

Både hun og fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) legger skylda på Frp og regjeringen, og viser til at tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) forlangte at E6 gjennom Trøndelag måtte finansieres med bompenger hvis de skulle få ny vei.

Krisemøte

På nasjonalt nivå inviterte Frp-leder Siv Jensen mandag de øvrige partilederne i regjeringen til et krisemøte om bompenger. Fire dager etter innkallingen er tid og sted ennå ikke avklart.

Et konkret tiltak har allerede kommet. Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) har strammet inn på kommunenes mulighet til å endre på bompengesatsene for å kompensere for fallende inntekter i bypakkene.

Overfor Trønder-Avisa kaller han det «søtt» at Ap-politikerne er bekymret for bompenger. Han erkjenner samtidig at disse inntektene trengs for å bygge nye E6 i Trøndelag.

– Ja, det er helt rett at firefelts vei forutsetter en viss bompengefinansiering. Det ligger fortsatt til grunn. Men vi gjør flere grep for å redusere bombelastningen på den type veiprosjekt, sier Dale til avisen.

