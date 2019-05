67 siktet i stor politaksjon mot ulovlige våpen

innenriks

Politiet orienterte om etterforskningen på en pressekonferanse i Tønsberg onsdag.

– Som et resultat av den omfattende etterforskningen er det tatt beslag i betydelige mengder våpen over store deler av Sør-Norge. Det er blant annet gjort større beslag hos personer som definerer seg som våpensamlere, sier Lena Reif, leder for Felles enhet for etterforskning og etterretning i Sørøst politidistrikt.

Etterforskningen har blant annet avdekket mangelfulle rutiner i både politiet og Forsvaret. Det er avdekket straffesaker mot flere personer som arbeider i politiet og Forsvaret.

–Dårlige rutiner i både Forsvaret og politiet kan være en medvirkende årsak til omfanget av den ulvolige virksomheten. Flere av våpnene er underslått fra destruksjon i Forsvaret. Både i Forsvaret og politiet er det gjort tiltak for å påse at man har bedre kontroll på våpen, sier Skule Worpvik, seksjonsleder for spesiell etterforskning.

Politiet mener funnene gir grunn til bekymring når det gjelder registrering, destruering og plombering av våpen.

– Tilgangen til ulovlige våpen er stor, og det er bekymringsfullt med tanke på skadene disse våpnene kan utgjøre om de havner i feil hender. Dette har vært en målrettet satsning på tvers av flere politidistrikt ofr å ta bedre grep om våpenforvaltinngen i Norge, sier Worpvik.

