Statkraft: Norge vil ha nok strøm i årene fremover

– Norge vil få et betydelig kraftoverskudd i årene fremover med de vindkraftverkene som har fått konsesjon og som er vedtatt utbygd, sier kommunikasjonssjef i Torbjørn Steen i Statkraft til NRK.

I dag produseres det vindkraft ved 36 vindkraftverk langs norskekysten. Innen 2021 kommer det til å bygges over 30 nye vindkraftverk, noe som bidrar til at overskuddet øker.

– Statnett vurderer at dagens kraftoverskudd er på 10 terawattimer (TWh) i et normalår, og at Norge sannsynligvis vil ha et overskudd på 20 TWh etter 2030. Endringene kan komme raskere enn dette, om forbruksveksten blir lavere eller ny kraftproduksjon bli bygget ut raskere, sier kommunikasjonssjef i Statnett, Irene Meldal til NRK. 1 TWH tilsvarer strømforbruket til 62.500 husholdninger.

– Selv med en offensiv elektrifisering vil Norge ha et kraftoverskudd. Det er veldig fint med et kraftoverskudd hvis vi kan bruke det til å elektrifisere transport og industri. Det vil kutte klimagassutslipp, sier Steen.

Olje- og energiminister, Kjell-Børge Freiberg (Frp), sier til NRK at et kraftoverskudd vil ha betydning når nye vindkonsesjoner skal tildeles.

– Utviklingen i produksjon, forbruk av kraft, og et kraftoverskudd, påvirker vurderingen av de samfunnsmessige fordelene, sier Freiberg.

