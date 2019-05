Mattilsynets tilstandsrapport om minkfarm var full av feil

innenriks

I den feilaktige rapporten om farmen i Sandnes står det blant annet at «de fleste dyra i farmen er underernærte/feilernærte, tynne og tilbakesatte». Mattilsynet omtaler situasjonen som «en dyretragedie som omfatter et stort antall dyr», ifølge Stavanger Aftenblad.

Minkbonden har et gårdsbruk med plass til 9.600 mink i Sandnes i Rogaland.

Men rapporten var full av faktafeil, innrømmer Mattilsynet. De beklager på det sterkeste hva som har skjedd og har sendt en ny tilsynsrapport til minkbonden.

For dårlig kvalitetssikring, rutiner og for dårlig overlevering av informasjon er årsaken til feilen, sier regiondirektør Ole Fjetland.

Rapporten ble skrevet av en seksjonssjef som ikke var med på inspeksjonen. Hun hadde basert rapporten på dokumentasjon fra inspektørene som var på tilsynet.

– Det er ingen tvil om at vi dreit på draget. Slik som dette skal ikke skje, og jeg skal gjøre alt jeg kan for å hindre at noe slikt som dette noen gang gjentar seg, sier Fjetland til avisa.

Hendelsen skjedde i juni 2018.

Avdelingen som gjennomførte tilsynet, har hatt en grundig gjennomgang og innskjerping av alle rutiner i forbindelse med tilsyn, sier Fjetland. Han lover at de skal gå gjennom saken flere ganger for å hindre at lignende hendelser skjer i framtiden.

