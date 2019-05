Fortsatt ingen pågrepne etter voldshendelse i Oslo

innenriks

Han skal ha blitt stukket i magen med en skarp gjenstand.

– Vi har avhørt ham, og han har forklart at han ikke kjenner dem, han har så vidt snakket med dem, sier vaktleder Arne Caspersen ved Oslo-politiets kriminalvakt til Aftenposten.

Caspersen sier det ikke dreier seg om et ransforsøk og at 27-åringen har sagt at det ikke var noen grunn til at han skulle bli knivstukket.

De antatte gjerningspersonene er to menn og en kvinne. 27-åringen har forklart at han snakket med de tre og at han deretter ble angrepet med det han mener var en kniv.

Politiet fikk melding om hendelsen på Egertorget i Oslo klokken 21.52 fredag kveld og etterforsket saken gjennom natten. De gikk blant annet gjennom video fra overvåkingskameraer i området.

Politiet beskrev til NTB 27-åringens tilstand som ikke livstruende og stabil like før midnatt til lørdag.

De ber personer som har opplysninger om hendelsen om å ta kontakt.

– Vi har få beskrivelser. Det var ikke så mange vitner som man kan kunne tro når det er så sentralt, sa operasjonsleder Tor Gulbrandsen.

(©NTB)