UD bekrefter Venezuela-samtaler

Natt til fredag kom bekreftelsen fra norsk side på involvering.

– Norge informerer om at det som del av en utforskningsfase har vært kontakt med representanter for sentrale politiske aktører i Venezuela, med sikte på å støtte dem i arbeidet for å finne en løsning på situasjonen i landet, skriver Utenriksdepartementet i en pressemelding.

De skriver videre at Norge roser partene for deres innsats.

– Vi gjentar vår vilje til å fortsette å støtte arbeidet for finne en fredelig løsning for landet, skriver departementet.

Utenriksdepartementet og statsminister Erna Solberg (H) har fram til nå ikke ønsket å bekrefte eller avkrefte om Norge er involvert i samtalene.

Det framgår ikke av meldingen til UD detaljer rundt samtalene, men Venezuelas opposisjonsleder Juan Guaidó bekreftet torsdag kveld at de har vært i Norge, og understreket samtidig formatet.

– Det har ikke vært forhandlinger. Dette er et forsøk fra Norge på å megle, noe som har pågått i månedsvis. Dette var den andre invitasjonen til Oslo. Alt annet er spekulasjoner, sa Guaido ifølge avisen El Nacional.

