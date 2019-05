Mann løslatt etter knivstikking i Sandnes

innenriks

– Han er fortsatt siktet for grov kroppsskade, men vi har ikke funnet grunnlag for å fengsle ham, sier påtaleansvarlig politiadvokat Fredrik Martin Soma hos politiet i Rogaland til NTB.

Soma opplyser at politiet ikke har grunn til å tro at de to mennene kjente hverandre. Det var heller ikke noe som tyder på at volden var en del av en ranshandling.

Politiet fikk melding om hendelsen like utenfor et kjøpesenter i Sandnes sentrum ved 18-tiden onsdag. Den mistenkte mannen ble pågrepet rundt en time etter knivstikkingen.

Fornærmede er innlagt på Stavanger universitetssjukehus. Tilstanden hans er ikke avklart torsdag, men politiet har snakket med ham og han er ikke innlagt på intensivavdelingen.

– Den siktede, som er en mann i 20-årene bosatt i Sandnes, er avhørt, men jeg kan ikke gå inn på hva han har forklart. Han har ikke tatt stilling til spørsmål om straffskyld, sier Soma.

