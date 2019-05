To dømt i Funcom-saken

innenriks

Den tidligere nestlederen i Funcoms styre er dømt til ti måneders fengsel for fem tilfeller av salg med innsideinformasjon og får inndratt 3,5 millioner kroner. Han er frifunnet for tilskyndelse til innsidehandel. I Oslo tingrett ble styrenestlederen dømt til 13 måneders fengsel og inndragning av 4,7 millioner kroner.

«Innsidehandlene var egnet til å svekke tilliten til aksjemarkedet generelt og Funcom spesielt. Svekket tillit er alvorlig for et selskap som gjentatte ganger i tiltaleperioden og etterpå hadde behov for kapitaltilførsel. Innsidehandelen var egnet til å gjøre dette vanskeligere og dyrere for Funcom», heter det i dommen.

Funcoms tidligere administrerende direktør er dømt til 21 dagers betinget fengsel for ett tilfelle av markedsmanipulasjon. Han er frifunnet for andre poster som gjelder markedsmanipulasjon og innsidehandel. I tingretten ble mannen dømt til elleve måneders ubetinget fengsel og inndragning av over 7,8 millioner kroner.

Selskapets tidligere finansdirektør er frifunnet for innsidehandel. I tingretten ble finansdirektøren dømt til 85 dagers ubetinget fengsel og inndragning av over 290.000 kroner.

– Påtalemyndigheten vil nå gå nøye gjennom dommen og se på lagmannsrettens vurderinger av både domfellelsene og postene der de tiltalte er frifunnet, sier konstituert førstestatsadvokat Inge Svae-Grotli i Økokrim.

