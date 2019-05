Tre boligbranner i Lier – to personer savnet

innenriks

Nødetatene ble varslet om brannen klokken 0.38.

Det skal ikke være snakk om rekkehus, men boliger som ligger i nærheten av hverandre.

Personene som mulig er savnet er registrert boende i samme hus.

– To personer i andre etasje i et av husene er ikke gjort rede for, og det kan tyde på at de er savnet, sa operasjonsleder Espen Reite i Sørøst politidistrikt til NTB klokken 1.45. Like før klokken 3 er de fortsatt ikke gjort rede for.

Brannvesenet har søkt gjennom førsteetasjen uten funn, men kan ikke ta seg inn i andreetasjen på grunn av overtenningen.

– Vi driver søk, røykdykking og slukking, sier operatør Jan Petter Bonde ved Sørøst 110-sentral klokken 2.20. Brannvesenet fra fire stasjoner kjemper mot brannen.

En til sykehus

En kvinne er fraktet til Drammen sykehus etter å ha hoppet ut fra vinduet til et av husene som brenner. Hun sjekkes for skader i forbindelse med hoppet.

Huset hun hoppet fra, er det samme huset hvor politiet frykter at de savnede personene kan befinne seg.

To av husene er ved 3-tiden overtent, og ifølge NTBs fotograf på stedet er et av husene nesten nedbrent.

– Brannvesenet begynner å få kontroll på brannen i et av husene og det skal fra det huset ikke være spredningsfare, sier Reite til NTB.

Han oppfordrer omliggende adresser om å holde vinduer lukket da det er mye røyk på stedet.

NTBs fotograf på stedet beskriver brannene som dramatisk.

– Det er veldig stor varmeutvikling på stedet og mye røyk. Det står flammer og gnister 20–30 meter opp i været.

Han forteller også om mye vind på stedet.

Tre boliger

Ifølge operasjonslederen kan det virke som brannen først startet i ett hus, så spredde seg til de to andre.

Nødetatene frykter også videre spredning, da det kommer mye gnister fra brannen. Ni andre boliger er derfor evakuert til et hotell i Drammen.

– Kommunens kriseteam er tilkalt fordi det er så mange berørte. I tillegg er nødetatene sterkt representert, og vi har luftambulanse på stedet, forteller Reite.

NTBs fotograf på stedet forteller at nærliggende fasade, inkludert boliger og biler, er skumlagt for å hindre spredning.

– Mange skuelystne

Ifølge operasjonslederen har det natt til søndag kommet mange skuelystne til stedet.

– Vi opplever det som krevende og oppfordrer dem til å forlate stedet slik at nødetatene får arbeidsro, sier han.

(©NTB)