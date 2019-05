To personer savnet etter boligbranner i Lier

innenriks

Det bekrefter operasjonsleder Espen Reite i Sørøst politidistrikt til NTB klokken 5.15.

Nødetatene ble varslet om brannen klokken 0.38. Klokken 5 er en av brannene er slukket, mens det fortsatt brenner i de to andre husene.

Det skal ikke være snakk om rekkehus, men boliger som ligger i nærheten av hverandre.

To savnet

Personene som mulig er savnet, er registrert boende i samme hus.

– To personer i andre etasje i et av husene er ikke gjort rede for, og det kan tyde på at de er savnet, sa operasjonsleder Espen Reite i Sørøst politidistrikt til NTB klokken 1.45.

En kvinne er fraktet til Drammen sykehus etter å ha hoppet ut fra vinduet til et av husene som brenner. Ifølge operasjonsleder Reite skal det være snakk om et mulig beinbrudd.

Huset hun hoppet fra, er det samme huset hvor politiet frykter at de savnede personene kan befinne seg.

Tre boliger

Ifølge operasjonslederen kan det virke som brannen først startet i ett hus, så spredde seg til de to andre.

Nødetatene fryktet også videre spredning og evakuerte derfor beboere i ni nærliggende boliger. De er innkvartert på et hotell i Drammen.

– Kommunens kriseteam er tilkalt fordi det er så mange berørte. I tillegg er nødetatene sterkt representert, og vi har luftambulanse på stedet, forteller Reite.

Nærliggende fasade, inkludert boliger og biler, er skumlagt for å hindre spredning.

– Mange skuelystne

Ifølge operasjonslederen har det natt til søndag kommet mange skuelystne til stedet.

– Vi opplever det som krevende og oppfordrer dem til å forlate stedet slik at nødetatene får arbeidsro, sier han.

