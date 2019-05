Fører funnet etter trafikkulykke ved Moelv

innenriks

Føreren ble funnet i nærheten av der bilen kjørte ut. Han mistenkes for å ha kjørt i påvirket tilstand.

– Han sto oppreist. Det virker som han har forsøkt å gjemme seg for å unngå at vi skulle finne han. Vi tok en blåseprøve av han på stedet, som slo ut, sier operasjonsleder Atle B. von Obstfelder i Innlandet politidistrikt til NTB.

Føreren kjøres til traumemottaket på Lillehammer for videre behandling av helsevesenet.

– Han fremstår som uskadd, men han kan ha skader som ikke vises utad, og blir derfor tatt med til traumemottak for en skikkelig sjekk.

Mannen skal ha bekreftet at han var alene i bilen. Det er ingenting som tyder på at det har vært passasjerer i bilen, mener politiet.

Politiet fikk melding om at en bil hadde kjørt av veien på riksvei 213 nord for Moelv i Hedmark klokken 5.17 søndag morgen. Det var ingen til stede ved bilen da politiet kom til stedet.

– Bilen er et vrak. Vi frykter at det ligger personer i terrenget som ikke kan gi uttrykk for at de trenger hjelp, sa operasjonsleder Atle B. von Obstfelder i Innlandet politidistrikt til NTB søndag morgen.

Politiet satte inn politihelikopter i søket etter mulig skadde personer. En hundefører dro også til stedet.

