Brann ved Jordal Amfi i Oslo var trolig påsatt

Senere lørdag kveld kunne politiet opplyse at de mistenker at noen har tent på materialene. Det var blant annet store isoporblokker som brant.

– Flere vitner har sett tre personer på stedet rett i forkant av brannen, opplyser Oslo politidistrikt.

Til NTB sier operasjonsleder Sven Christian Lie at et vitne har beskrevet personene som «små gutter», og at det antas at de er ganske unge.

Alvorlige konsekvenser

– Jeg tror ikke alle har forståelse for hvor alvorlig det kunne ha blitt. Det kunne fått veldig alvorlige konsekvenser, sier Lie og nevner blant annet den svarte røyken som sto fra brannstedet.

– Og så kan man jo tenke seg konsekvensene om det hadde vært et annet sted hvor det bor mennesker. Det ville vært veldig alvorlig, tilføyer operasjonslederen.

Politi og brannvesen ba beboere om å lukke igjen vinduene da røyken ikke er bra å puste inn. Ilden ble slukket etter kort tid, men en kullsvart røyksky kunne ses over store deler av Oslo.

Mange nødanrop

Brannvesenet sendte sju brannbiler til Vålerenga for å slukke de åpne flammene. I løpet av få minutter fikk 100-sentralen inn 168 nødanrop fra publikum.

Saken går nå til etterforskning hos krimvakta hvor den vil bli etterforsket som en mistenkelig brann. I tillegg gjøres det tekniske undersøkelser for å se om politiets teori om brannstiftelse stemmer.

