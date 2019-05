Søk avsluttet uten funn etter at bil havnet i sjøen i Tromsø

innenriks

Nødetatene ble varslet om hendelsen av forbipasserende klokken 6.12. Ifølge melderen skal det ha vært vanskelig å få ordentlig oversikt over bilen og eventuelle personer slik den lå.

– Mesteparten av bilen skal være under vann. Det er alt vi vet per nå, opplyste operasjonsleder Per Arve Aas til NTB tidlig lørdag morgen.

Lørdag formiddag opplyste Troms politidistrikt på Twitter at søket ble avsluttet, uten funn.

– Søket avsluttes, uten funn. En politihund samt to hunder fra Norske Redningshunder har søkt cirka 1,5 kilometer hver retning fra skadestedet. Luftambulansen har søkt fra luften i ytterligere omkringliggende terreng, opplyste politiet i en twittermelding klokken 12.

Tidligere lørdag ble det meldt at det ikke var folk i bilen, som hadde store skader. Redningsdykkere fra brannvesenet gjennomførte søk i sjøen.

