Konsulentselskap klager VG inn for PFU

Konsulentselskapet Sødermann AS har klaget VG inn for Pressens Faglige Utvalg for brudd på seks punkter i Vær varsom-plakaten.

VG skrev en rekke kritiske saker om konsulentselskapets rolle i Tolga-saken, og mener VG har presentert en rekke feilaktige opplysninger, blant annet ved å koble selskapet til Tolga kommune.

– Jeg har aldri opplevd maken til måten jeg er blitt behandlet på av VG. Det oppleves som et angrep mot mine menneskerettigheter rett og slett – der du blir fratatt ytringsfriheten din, sier daglig leder Petter Sødermann til Dagens Næringsliv.

Rådgiver i PFU-sekretariatet Trude Hansen bekrefter at de har mottatt klagen, men de har ikke tatt stilling til om klagen skal behandles eller ikke.

Tolga-saken vant den store journalistprisen under Nordiske Mediedager tidligere denne uken.

