Brann ved Jordal Amfi i Oslo var trolig påsatt

innenriks

Senere lørdag kveld kunne politiet opplyse at de mistenker at noen har tent på materialene og at saken blir etterforsket. Det var blant annet store isoporblokker som brant.

– Flere vitner har sett tre personer på stedet rett i forkant av brannen, opplyser Oslo politidistrikt.

Politi og brannvesen ba beboere om å lukke igjen vinduene da røyken ikke er bra å puste inn. Ilden ble slukket etter kort tid, men en kullsvart røyksky kunne ses over store deler av Oslo.

Brannvesenet sendte sju brannbiler til Vålerenga for å slukke de åpne flammene. I løpet av få minutter fikk 100-sentralen inn 168 nødanrop fra publikum.

Lørdag kveld drev brannmannskap etterslukking på stedet.

(©NTB)