Videregående skole i Buskerud stengt etter at mann ble sett med våpen

Store politistyrker rykket ut til skolen, ifølge NRK.

Klokken 13.33 meldte politiet at de var på stedet og hadde kontroll på mannen. Skolen ble åpnet igjen.

– Folk trodde de så en pistol, og vedkommende hadde for så vidt det på seg, men det viser seg å være en softgun. Det er ikke så lett å se forskjell på det, sier operasjonsleder Marianne Mørch i Sørøst politidistrikt.

Ifølge Laagendalsposten ble følgende SMS sendt ut til alle foresatte ved Numedal videregående skole:

«Vi har en episode på skolen vår nå. Alle ansatte har fått beskjed om å låse klasserom og holde alle elever inne for at det skal være trygt for elevene. Politiet har ankommet skolen. Hold dere i ro. Ber foresatte ikke komme til skolen. Mer info kommer.»

Moren til en elev ved skolen sier til avisa at elevene søkte dekning under pultene, og at de ikke fikk lov til å gå ut.

Tidligere fredag ble elever ved alle barne- og ungdomsskoler i Rana i Nordland sendt hjem etter at Kripos varslet lokalt politi om det som kunne tolkes som trusler om skoleskyting.

Politiet i Sørøst sier det er for tidlig å si om det som skjedde i Buskerud er en «smitteeffekt» av dette.

