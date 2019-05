Moxnes inviterte Siv Jensen hjem til mor

innenriks

Moxnes innledet sin tale med å snakke om morens 40 år som fulltidsansatt i barnehage og eldreomsorg.

– Hun er den sterkeste jeg kjenner. Men hun er også en av de mest sårbare. Ryggen er dårlig, kneet har hun skiftet ut to ganger, hun lever med kroniske sykdommer. Jobben gjorde henne nedslitt og utslitt, sa han.

– Det er folk som mamma som rammes av regjeringens politikk. Når de strammer inn på trygdene. Kutter i pensjoner, kutter i sosialhjelp og kutter i arbeidsavklaringspenger, fremholdt Rødt-sjefen, før han kom med sin invitasjon:

– Jeg har en utfordring til finansminister Siv Jensen: Bli med hjem til moren min og fortell henne hvorfor det er rettferdig at de uføre skal betale for skattekutt til de rikeste. Da vil du få noe å bryne deg på!

Frp-lederen slår imidlertid tilbake – med å komme med en historie om sin egen mor:

– Moxnes kunne hatt godt av en tur hjem til moren min som har startet sin egen bedrift, og fått høre om hvordan skatter og avgifter gjør det vanskeligere å skape arbeidsplasser. Men jeg tror Moxnes og jeg like godt kan treffes uten å trekke foreldrene våre inn i den politiske debatten mellom oss, sier Jensen til NTB.

– Vi har ikke kuttet i uføretrygden. Men vi har endret barnetillegget sånn at man aldri kan få mer i barnetillegg og trygd enn man hadde i inntekt før man ble ufør. Det må lønne seg å stå opp og gå på jobb hver dag, noe annet er usosialt, sier Frp-lederen.

Hun viser for øvrig til at en vanlig familie i dag betaler 10.000 kroner mindre i skatt enn de gjorde i 2013, men at Rødt vil øke skattene.

