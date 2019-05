Elev har meldt seg og erkjent trusselmelding i Rana

innenriks

Gutten som har meldt seg fremstår som en angrende synder, og har avgitt en uforbeholden tilståelse, skriver politiet i Nordland på Twitter.

Politiet ser alvorlig på saken, men berømmer gutten for å ha meldt seg. Kommunen er varslet om saken, opplyser politiet.

Det var torsdag ettermiddag at fikk politiet melding fra Kripos om at det skal ha blitt skrevet en melding på Wikipedia som kunne tolkes som en trussel om skoleskyting i Rana kommune i Nordland. Det ble ikke spesifisert hvor denne trusselen var rettet, men at det var sannsynlig at den ble sendt fra nettverket til en ungdomsskole på Mo, opplyste Nordland politidistrikt i en pressemelding fredag.

Skoleledelsen valgte fredag å sende hjem alle skoleelever som følge av trusselen.

Ettersom politiet anser saken som ferdig, vil skolen åpnes igjen som normalt fra mandag.

Dette er ikke den første trusselen mot skoler i Rana de siste årene. I januar 2016 ble alle videregående skoler i kommunen evakuert etter trusler fremsatt på appen Jodel. Også skoler i Mosjøen ble evakuert. Kripos ble koblet inn i saken, og det et ble raskt avdekket at to 16 år gamle gutter hadde fremsatt truslene.