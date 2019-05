PostNord må betale 600.000 kroner for å ha sendt ut SMS-spam

innenriks

Det har Forbrukertilsynet bestemt, som mener SMS-ene er et grovt brudd på markedsføringsloven.

I løpet av desember 2018 sendte PostNord ut SMS-reklame til totalt 855.174 forbrukere, uten å ha innhentet samtykke.

Meldingene inneholdt markedsføring for PostNords egne tjenester og tilbud fra samarbeidspartnere.

Tilsynet mottok totalt 18 klager på disse sms-ene.

I flere av klagene kom det fram at den eneste kontakten forbrukerne hadde hatt med PostNord, var som pakkeleverandør ved handel i nettbutikker.

– Med tanke på at PostNord innhenter personopplysninger til et stort antall forbrukere i Norge, er det ekstremt viktig at selskapet ikke utnytter disse opplysningene i strid med lovverket, sier juridisk direktør Frode Elton Haug i Forbrukertilsynet.

PostNord har gitt uttrykk for at SMS-ene ble sendt ut for å avhjelpe en presset situasjon før jul ved å blant annet informere forbrukere om hvordan de kunne motta pakker mest mulig effektivt.

– SMS-ene inneholdt markedsføring og ikke bare praktisk informasjon til forbrukere som ventet pakker. Dette burde PostNord ha innsett, sier Haug.

