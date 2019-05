FHI anbefaler barn tidlig vaksinering mot meslinger

innenriks

Norske barn får MMR-vaksinen som beskytter mot meslinger, kusma og røde hunder når de er 15 måneder gamle. Men Folkehelseinstituttet anbefaler nå tidligere vaksinering om man skal forlate Norge og reise til utsatte destinasjoner, skriver Aftenposten.

Særlig gjelder dette dersom man reiser på ferie til land som Frankrike, Tyskland og Italia hvor det er pågående meslingutbrudd. I tillegg er det til enhver tid fare for utbrudd i Asia og Afrika.

FHI påpeker at mange land som er vanlige feriemål for nordmenn har høy vaksinasjonsdekning og lite sirkulerende smitte, og at det da ikke vil være nødvendig med tidlig vaksinasjon. De ber foreldre sette seg inn i smittefaren før de reiser til utlandet.

Dersom barnet blir vaksinert når det er mellom 9 og 12 måneder må det vaksineres igjen når det blir 15 måneder fordi vaksinen virker bedre da.

