Konstitueringen av Vandvik gjelder for inntil et halvt år med virkning fra 1. juni og kommer som følge av at Hans Sverre Sjøvold overtar som sjef for Politiets sikkerhetstjeneste (PST) fra samme dato.

Leder Johan Fredriksen ved Felles enhet for operativ tjeneste konstitueres til visepolitimester i distriktet til ny politimester er på plass.

