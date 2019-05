Bannon: Mediene er Trumps hovedmotstander

innenriks

Nordiske Mediedager høstet på forhånd kritikk for å ha invitert Steve Bannon, men han ble intervjuet av Aftenpostens USA-korrespondent Christina Pletten for en fullsatt sal.

Da Bannon inntok scenen, takket han Bergen for å ha tatt imot ham. Han brukte imidlertid mye tid på å kritisere de etablerte mediene.

– Mediene er den virkelige opposisjonen i USA, sa han.

Han mener de kun er interessert i å sørge for nederlag for president Donald Trump.

Bannon har tidligere vært sjef for det høyreorienterte nettstedet Breitbart News.

På spørsmål om hva slags redaksjonell linje han fulgte i Breitbart, og hvordan han forholdt seg til presseetikk, svarte Bannon: – Hva mener du? – Hva du kan trykke og ikke trykke, sa Pletten.

– Jeg tror vi aldri måtte endre fakta i en eneste story, svarte Bannon.

Han fremholder at han selv leser mange av mediene han kritiserer.

– Jeg starter dagen med å lese New York Times, Financial Times, The Guardian. Jeg var avisgutt som barn og har lest NY Times hver gang anledningen byr seg siden jeg var 10–12 år gammel, sier han.

I 2016 ble han hentet inn for å lede Donald Trumps presidentvalgkamp, og ble hans sjefstrateg. Etter om lag åtte måneder i jobben, måtte han gå av. Han arbeider nå med å fremme høyrepopulistiske strømmer i Europa før EU-valget i mai gjennom Brussel-baserte The Movement.

