Pilotstreik førte til svake SAS-tall i april

innenriks

Bakgrunnen for fallet er streiken som startet 26. april. Seks dager senere, den 2. mai, ble SAS enige med pilotene om en ny avtale.

Under streikens fem første dager ble over 2.800 flygninger innstilt og nesten 270.000 passasjerer ble rammet. Før streiken viste trafikktallene en god utvikling sammenlignet med tidligere år.

– Jeg beklager dypt at kundene våre ble rammet av pilotstreiken og ikke kunne fly som planlagt. Nå når streiken er over vil vi gjøre vårt ytterste for å gjenoppbygge tilliten hos kundene, sier konsernsjef Rickard Gustafson i SAS.

(©NTB)