Enighet om ny T-banetunnel i Oslo

innenriks

Det har byrådspartiene Ap, SV og MDG blitt enige med Rødt om, skriver NRK.

– I dag er kapasiteten på T-banen i Oslo sprengt. En ny T-banetunnel er avgjørende for å kunne utvide tilbudet med mange flere avganger, slik at det blir enda enklere å reise miljøvennlig og la bilen stå, sier byråd for miljø og samferdsel Arild Hermstad (MDG) til NTB.

«For det videre planarbeidet for ny sentrumstunnel legges følgende trasé til grunn: Majorstuen – Bislett – Stortinget – Grünerløkka ved Nybrua – Tøyen, med mulighet for forlengelse til Bryn», heter det i Byrådets vedtak.

De borgerlige partiene vil bygge ny tunnel lenger nord og varsler omkamp hvis de vinner valget.

Den nye tunnelen skal ifølge Ruter knytte sammen Bislett og Grünerløkka til dagens T-banetunnel på Stortinget og kommer til å koste over 17 milliarder kroner. Forventet byggestart er i 2024, og den skal ferdigstilles innen 2030.

(©NTB)