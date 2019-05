Stortinget vil ha ekstern granskning av Helge Ingstad-bergingen

innenriks

– Jeg er glad for at Stortinget har vedtatt å gjennomgå bergingsarbeidet. Statsråden oppga at kostnadene for dette arbeidet vil bli over 700 millioner kroner, noe som viser at det er nødvendig at Stortinget får en forklaring på hvordan arbeidet ble forberedt og gjennomført, sier Martin Kolberg (Ap) til NTB.

Han er stortingsrepresentant og medlem av utenriks- og forsvarskomiteen og reiste forlaget sammen med partikollegaer Anniken Huitfeldt, Marianne Marthinsen og Leif Sande, etter at en enstemmig utenriks- og forsvarskomiteen i april vedtok å kreve granskning av bergingsarbeidet i Hjeltefjorden.

Offentlig tilgjengelig

– Gjennomgangen skal konkludere med en offentlig tilgjengelig rapport senest seks måneder etter at bergings- og hevingsarbeidet er fullført, heter det i forslaget som ble vedtatt i Stortinget tirsdag.

Bakgrunnen for forslaget er et ønske om å komme til bunns årsakssammenhengene om hvorfor et moderne marinefartøy kolliderer. I tillegg er man interessert i hvilke vurderinger som er gjort i forbindelse med hevingen, og hvorfor vaierne som var festet til fregatten røk natt til 13. november, slik at skipet sank enda dypere.

– Vi understreket at den uavhengige granskningen også skulle omhandle arbeidsforholdene til de som har stått for hevingen, noe statsråden sluttet seg til, sier Kolberg.

Granskninger

Statens havarikommisjon og politiet gransker ulykken allerede. Havarikommisjonen la fram en foreløpig rapport 29. november, og også Forsvaret selv skal granske ulykken.

Fregatten kolliderte med tankskipet Sola i november i 2018. Skipet ble liggende i fjæresteinene nord for Stureterminalen i Øygarden i nesten fire måneder før den ble hevet og fraktet til Haakonsvern i Bergen.

Vaktsjefen på fregatten, losen på tankskipet og en ansatt på trafikksentralen på Fedje har fått status som mistenkte etter ulykken.

