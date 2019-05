Hareide ikke overrasket over at Frafjord Johnson går av

innenriks

– En generalsekretær skal ikke bare være partiets administrative leder, men også en viktig medspiller og forsvarer av den strategiske kursen en partileder velger, sier Johnson i en pressemelding fra partiet.

Den avtroppende generalsekretæren viser til at hennes avgang var en naturlig konsekvens av ny partiledelse. Hun takker tidligere partileder Knut Arild Hareide for tilliten og godt samarbeid, og ønsker Kjell Ingolf Ropstad lykke til i partilederjobben.

Ropstad ble for i underkant av to uker siden valgt til ny partileder i KrF. Han takker Johnson for jobben hun har gjort i partiet.

Krevende saker

– Hun har håndtert mange krevende saker i sin tid som generalsekretær. Jeg ønsker henne lykke til videre, og nå skal vi så snart som mulig få på plass en ny generalsekretær, sier partileder Kjell Ingolf Ropstad.

Generalsekretæren i KrF var viktig i forbindelse Knut Arild Hareides veivalg i høst, men utfallet av prosessen var ikke i tråd med hennes syn. På sin Facebook-side skriver den tidligere KrF-lederen at Johnson signaliserte til ham at veivalget kunne få konsekvenser for hennes fremtid som generalsekretær.

– Du er en av de største vi har i KrF. Du har tjent partiet i viktige posisjoner i en årrekke, blant annet som stortingsrepresentant og hele Norges utviklingsminister, skriver Hareide om Johnsons avgang.

Misnøye

I slutten av april skrev Vårt Land at sju av ti ansatte i en intern undersøkelse ved landskontorene og fylkeskontorene til Kristelig Folkeparti, sa de var misfornøyd med hvordan Hilde Frafjord Johnson fylte rollen som generalsekretær. Undersøkelsen ble gjort på forsommeren 2017.

Misnøyen skyldtes ifølge Johnson og KrFs sentrale apparat, nedbemanning etter det historisk dårlige valget i 2017.

– Du har lojalt fulgt opp vedtak i partiets sentralstyre med konsekvenser for de ansatte og har stått rakrygget også når urettmessig kritikk er blitt rettet mot deg som leder i mediene.

Hilde Frafjord Johnson har vært stortingsrepresentant og vararepresentant på Stortinget i to perioder. Hun har vært statsråd i to Bondevik-regjeringer, nestleder i Unicef og leder for FN-operasjonen i Sør-Sudan.

