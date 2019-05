Advarer mot vanskelige kjøreforhold på Østlandet

innenriks

– Det er stedvis lokalt vanskelige kjøreforhold på Østlandet på grunn av snø. Snø og slaps har lagt seg på enkelte veier i Hedmark og Oppland, skriver de på Twitter.

De minner også om at det er sjåføren som er ansvarlig for riktig dekkvalg, og oppfordrer til kjøre etter forholdene og ta seg ekstra tid.

Til VG forteller operasjonsleder Haagen Løvseth i Innlandet politidistrikt at de i natt har fått flere meldinger om kjøretøy i snøtrøbbel

– Mange har nok håpet at veimannskapene skal kunne sørge for at det skal bli svart vei, men det har snødd ganske tett, sier han.

(©NTB)