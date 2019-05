Telenor og Axiata diskuterer sammenslåing av selskaper

innenriks

Telenor anslår at sammenslåingen vil kunne føre til en realisering av synergier på rundt 43 milliarder kroner i nåverdi, opplyser selskapet i en pressemelding.

Telenor skal etter planen eie 56,5 prosent i det nye selskapet, mens Axiata vil eie 43,5 prosent. Det understrekes at disse eierandelene er foreløpige.

De to selskapene har som felles mål å skape en ledende telekomoperatør med virksomheter i ni land med en befolkning på til sammen nær en milliard mennesker.

Innen tredje kvartal

Det nye selskapet vil få til sammen nær 300 millioner kunder og bli ett av Asias største infrastrukturselskaper med rundt 60.000 mobiltårn.

Målet er å ferdigstille avtalen innen tredje kvartal 2019 etter at nødvendige gjennomganger er foretatt.

Selskapet vil ha sitt operasjonelle hovedkontor med majoriteten av funksjoner i Kuala Lumpur og er planlagt notert på en internasjonal børs og på Bursa Malaysia.

– Ingen garanti

Proforma driftsinntekter og EBITDA (før synergier) for det nye selskapet vil være henholdsvis rundt 113 milliarder kroner og rundt 48 milliarder kroner.

Telenor understreker at det ikke er noen garanti for at diskusjonene vil føre fram til en endelig avtale mellom partene.

Telenor har 176 millioner kunder, flesteparten i Asia. Den malaysiske mobiloperatøren Axiata har 150 millioner kunder i en rekke land.