Frps bompengemilliarder kalles valgbløff: – De er desperate nå

innenriks

Den klassiske bompengemodellen er under press og møter motstand flere steder, blant annet i Bergen, der protestpartiet Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) på en fersk meningsmåling for Bergensavisen fikk 20,6 prosents oppslutning.

Mens protestpartiet vokser, sliter det mer tradisjonelle bompengemotstandspartiet Frp, som på samme måling fikk historisk lave 3,9 prosent. FNB-leder Frode Myrhol tror Frps ferske landsmøtevedtak om å sette av 100 oljemilliarder til å slette bompengegjeld, er et utslag av partiets frykt for å tape kampen om bilistvelgerne.

– Vi er glade for forslaget, men tviler på at Frp er i stand til å få gjennomslag for det. De er nok litt desperate nå, sier han til NTB.

– Lang vei å gå

Myrhol mener Frp har en lang vei å gå før de vinner tilbake tilliten hos bilistene, og viser til at partiet ved en rekke anledninger har stemt for bompenger og mot bompengereduserende tiltak.

– I spørsmålene om bypakke og Oslopakke ble det for eksempel fremmet forslag om at staten skulle ta 70 prosent av finansieringen, men da stemte Frp imot. Hadde de stemt for, hadde det vært flertall, sier Myrhol.

– De har med andre ord et dårlig utgangspunkt. Folk har begynt å forstå at posisjoner kanskje er viktigere for Frp enn saker, sier han.

– Tidenes bløff

Det var etter et engasjert innlegg fra partiveteran Carl I. Hagen at Frp under helgens landsmøte vedtok at de skal bruke milliarder av kroner fra overskuddet til det norske oljefondet for å fjerne landets bomstasjoner.

Partileder Siv Jensen gikk like etter på talerstolen og advarte eget parti mot å ha urealistiske forventninger til hva de kunne få gjennomslag for i regjeringen.

Venstres finanspolitiske talsperson Abid Q. Raja mener Frp-lederen gjorde rett i å komme med denne advarselen.

– Dette kan bare karakteriseres på en måte: Tidenes valgfleskbløff. Det er helt urealistisk, og det er økonomisk uansvarlig, særlig fra et parti som nå sitter med finansministeren, sier han til NTB.

– Krevende

Heller ikke Høyres finanspolitiske talsperson Henrik Asheim levner Frp noen sjanser til å få gjennomslag for bompengevedtaket sitt, verken i disse budsjettforhandlingene eller i framtidige budsjettforhandlinger.

– Frps partiledelse har helt rett i at dette vil bli krevende for dem, sier Asheim til NTB.

Han avfeier Hagens argumentasjon om at det bør være rom for å bruke mer når oljefondet har hatt en avkastning på 738 milliarder så langt i år.

– Hvis vi skal ta ut penger hver gang fondet øker i verdi, hva skal vi da gjøre de månedene det går ned, spør han.

– Jeg er fullt klar over at Hagen er imot det, men det er en grunn til at vi har en handlingsregel. Dette ville vært en kraftig økning i oljepengebruken, noe som ville økt presset på Norges økonomi og tappet fondet for penger som også er tiltenkt framtidige generasjoner, sier Asheim.

Gammeldags

Selv om han mener det er rimelig at bilistene bidrar til å finansiere vei og samferdsel, er Asheim enig med Frp og FNB om at man bør gjøre noe med dagens bompengeordning.

– Bompenger rammer for geografisk, oppleves som urettferdig, og er nok en litt gammeldags måte å finansiere vei på, sier han.

– I Høyre jobber vi for å erstatte bomstasjonene med differensiert veiprising. I dag er det fullt mulig å lage systemer som kan skattlegge for faktisk bruk av vei og hvor du kjører, uten at det går utover personvernet, sier Asheim.

Også Raja mener det er nødvendig å utrede alternativer. Veiprising tror han kan fungere godt i byene, men Venstre-politikeren mener det trengs alternative modeller for distriktene.

– Jeg er selv bilist, og med tre aktive barn forstår jeg veldig godt at folk blir forbanna. Derfor har Venstre foreslått en sosial utjevning av bompengene, der barnefamilier og folk med lavere inntekt favoriseres i bomringen, sier han.

(©NTB)