Frp vil bruke bistand til å avdekke nettovergrep mot barn

Frp vil blant annet gi midler til Kripos for sikre opplæring av lokalt politi i utviklingsland for å styrke innsatsen mot både nettovergrep og andre former for overgrep.

– Norge har en unik mulighet til å gå foran og ta et ansvar der ute for å bekjempe denne djevelskapen, slo stortingsrepresentant Silje Hjemdal fast fra talerstolen på landsmøtet til Frp.

Justisminister Jøran Kallmyr takker sitt parti for å ha rettet søkelyset mot denne saken.

– Dette handler om bitte små barn. Vi må sørge for at vi har et politi som kan ta de pedofile. Derfor er vi så opptatt av at politiet skal være på nettet. Kan vi ta de pedofile der, vil det være et viktig forebyggende arbeid, sa Kallmyr, som samtidig rettet en anklagende pekefinger mot Senterpartiet:

– Dere er jo imot politireformen, som handler om nettopp slike ting, sa han.

