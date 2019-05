Mann til sykehus etter voldshendelse i Sandefjord

innenriks

Politiet ble varslet om hendelsen like før klokken 3 av et vitne som beskriver det som blind vold, opplyser politiet.

Mannen i 50-årene skal både ha blitt slått og sparket utenfor en pub på Haukerød et stykke utenfor Sandefjord sentrum.

Da nødetatene kom til stedet, ble fornærmede kjørt til sykehuset, mens den mistenkte ble kjørt til arrest. Begge skal ha vært svært beruset.

– Vi fikk ikke snakket så mye med fornærmede før han ble kjørt til sykehuset. Om det skyldes promille eller volden er vanskelig å si, sier operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud til NTB.

Politiet har derfor lite detaljer rundt hendelsen, og forteller at avhør først vil kunne bli gjort «langt utpå ettermiddagen» lørdag.

Den pågrepne mannen i slutten av 20-årene hadde en promille på 2,6 da han ble pågrepet. Mannen er en kjenning for politiet for en rekke forhold, og har blant annet vært domfelt to ganger for vold mot en polititjenestemann, bæring av kniv på offentlig sted og narkotika, opplyser operasjonslederen.

Hans seneste dom er fra november 2018 da han ble dømt til åtte måneder betinget fengsel med to års prøvetid for grov kroppsskade, ifølge politiet.

