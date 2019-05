Listhaug ber Frp vurdere å si nei til kvoteflyktninger

innenriks

Påtroppende nestleder i Fremskrittspartiet og nyslått eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug ble tatt imot med stående ovasjoner da hun holdt sin første tale til landsmøtet lørdag.

Listhaug leder også partiets innvandrings- og integreringsutvalg, som leverte en mye omtalt rapport om integrering tidligere denne uken. Ett av utvalgets kontroversielle forslag er at Norge skal slutte å ta imot kvoteflyktninger – for å «få kontroll på integreringen», som det heter i forslaget, og for å heller bruke pengene på hjelp til flyktningene i nærområdene til krig og konflikt.

– Vil må ha en diskusjon i partiet fremover om vi rett og slett skal slutte å ta imot kvoteflyktninger og heller bruke de store pengene på de mange, sa Listhaug.

– Alle er sårbare

Hun viste fram bilder fra Kenyas største flyktningleir i Kakuma, som hun besøkte i fjor vinter. Leieren, som huser drøyt 180.000 flyktninger, har et driftsbudsjett på 200 millioner kroner, men hadde trengt det dobbelte, fortalte Listhaug.

– Men det internasjonale samfunnet stiller ikke opp med penger. Da tenker jeg. Det koster 1 milliard kroner å ta imot 1.000 kvoteflyktninger til Norge. Da bør vi heller hjelpe de mange der nede, sa Listhaug.

– Så får vi høre at det er de mest sårbare som blir plukket ut fra leirene. Ja, men hvem i den leieren var ikke sårbar? Jeg så ikke en eneste en som ikke var sårbar og som ikke ville fått det bedre i Norge, sa Listhaug.

– Ta en vakt på sykehjem

Landets nye eldreminister brukte også mye tid i talen på å snakke om eldreomsorg. Hun erklærte at det var interessen for eldrepolitikk som i sin tid førte henne inn i politikken.

– Jeg har alltid vært ekstremt glad i eldre, fortalte Listhaug.

Hun oppfordret delegatene til å ta en vakt på et sykehjem i valgkampen for å kjenne hvor skoen trykker for beboerne og de ansatte, og sa at hun som eldreminister gleder seg til å løfte norsk eldreomsorg til et høyere nivå.

Et viktig satsingsområde fremover blir velsmakende og fristende mat for eldre, for å hindre underernæring, fortalte Listhaug. Hun viste fram bilde av en middag som ble tilbudt eldre i Bergen.

– Det ser ut som oppkast. Bergen kan ikke være bekjent av å servere dette til eldre på døra, mente en opprørt minister.

Regjeringen vil nå innføre et spleiselag med kommunene og betale halvpartene av kostnadene for de sykehjemmene som velger å opprette egne kjøkken.

Hun langet også ut mot Oslo kommune som hun hevdet la ned gode private sykehjem basert på ideologi.

– Derfor blir kampen om Oslo svært viktig, for det handler om valgfrihet. Vi skal kaste ut Raymond Johansen (Aps byrådsleder, red.anm.), proklamerte Listhaug.

– Aldri systemets forsvarer

Den påtroppende nestlederen slo fast at både ministre og lokale folkevalgte i partiet skal ha en ombudsrolle for vanlige folk.

– Å være ombud handler om at vi aldri skal akseptere at mennesker blir utsatt for ubehøvlet oppførsel fra administrasjonene i kommunene. Vi må aldri bli systemets forsvarer, vår jobb er å endre systemet.

– Det handler om å være ute blant folk, vite hvor skoen trykker, ikke om å sitte på møter og lese sakspapirer, fastslo Listhaug.

