Oljefondet med sitt sterkeste kvartal noensinne

innenriks

Det var fondets aksjeinvesteringer som fikk det klart beste resultatet. De vokste med hele 12,2 prosent. Eiendomsinvesteringene fikk en avkastning på 1,7 prosent, mens renteinvesteringene var på 2,9 prosent.

Resultatet til oljefondet, som Statens pensjonsfond utland er bedre kjent som, ble lagt fram fredag formiddag. Denne gangen slo fondet referanseindeksen som det måler seg mot, med 0,2 prosentpoeng.

Målt i kroner var kvartalet det desidert sterkeste noensinne. I sitt nest beste kvartal hadde fondet en avkastning på 401 milliarder kroner. Målt i prosent var kvartalet det tredje beste noensinne.

Aksjer dro opp

En sterk oppgang i verdens aksjemarkeder i første kvartal av 2019 bidro til å dra fondet opp igjen etter en svak avslutning på 2018. Det var særlig fondets investeringer i teknologiselskaper som dro veksten – disse aksjene hadde en oppgang på hele 17,6 prosent.

– Dette er fondets sterkeste kroneavkastning i et kvartal noensinne. Vi er en betydelig aksjeinvestor som må være forberedt på store svingninger i fondets markedsverdi i takt med utviklingen i de globale aksjemarkedene, sier Yngve Slyngstad, leder for Norges Bank Investment Management (NBIM).

Oppgangen i første kvartal av 2019 var mer enn nok for å demme over fjorårets samlede tap på 485 milliarder kroner. Markedet i USA ga best avkastning.

Sterkere kronekurs

Kronekursen styrket seg mot flere av hovedvalutaene i løpet av kvartalet, noe som bidro til å redusere fondets verdi med 60 milliarder kroner. I første kvartal ble fondet tilført 8 milliarder kroner.

Fondet hadde en verdi på 8.938 milliarder kroner ved utgangen av mars. 69,2 prosent er investert i aksjer, 2,8 prosent i unotert eiendom, og 28 prosent i rentepapirer.