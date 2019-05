Smell for Høyre og regjeringen på ny måling

innenriks

Målingen er utført av Norstat på vegne av Vårt Land. Høyre går tilbake med hele 4,2 prosentpoeng og er nede i en oppslutning på 20,4 prosent, mens Frp går tilbake med 0,9 prosentpoeng til 11,2 prosent.

– Høyre har holdt bemerkelsesverdig godt stand etter valget, men nå kan den berømmelige regjeringsslitasjen ha slått inn for fullt, sier valgforsker Bernt Aardal.

De andre to regjeringspartnerne, KrF og Venstre, er plassert et stykke under sperregrensen, men opplever begge et lite oppsving på målingen. KrF går fram med 0,9 prosentpoeng fra forrige måned til 3,3 prosent, mens Venstre går fram med 0,5 prosentpoeng til 2,3 prosent.

– Målingen er en beskrivelse av at regjeringspartiene sliter. Vi har en kraftjobb å gjøre foran kommunevalget, sier Høyres parlamentariske leder Trond Helleland.

Dersom målingen hadde vært gjeldende ved et stortingsvalg, ville regjeringspartiene ha mistet hele 1 av 3 velgere til opposisjonen. Ap, SV og Sp ville hatt et klart flertall alene med 92 mandater.

For de øvrige partiene er den prosentvise oppslutningen som følger (endring fra forrige måned i parentes): Ap: 27,6 (+1,0), Sp: 15,7 (+1,4), SV: 7,5 (+0,7), Rødt: 5,1 (+0,2), MDG: 4,8 (+0,5) og andre: 2,3 (+0,1).

Feilmarginen til målingen er ikke opplyst.

(©NTB)