Drapssiktet i Mehamn erkjenner ikke straffskyld

innenriks

– Hovedmistenkte ble avhørt for første gang onsdag 1. mai. Han forklarer seg for politiet og knytter seg til hendelsen, men erkjenner ikke straffskyld i henhold til siktelsen. Også den andre siktede ble avhørt i går. Han benekter å ha noe med drapet å gjøre, opplyser avsnittsleder for taktisk etterforskning i Finnmark politidistrikt, Torstein Pettersen, i en pressemelding.

Han opplyser at etterforskningen pågår for fullt, både med vitneavhør, kartlegging av siktedes bevegelser før og etter gjerningstidspunktet samt med videre sikring og analyse av elektroniske spor.

Politiet fikk melding om at en mann var skutt i Mehamn like før klokken 5.30 lørdag morgen. 40 år gamle Gisli Thor Thorarinsson ble funnet hardt skadd i et bolighus i bygda. Det ble forsøkt gjenopplivning på stedet, men han døde kort tid etterpå.

– Tragisk uhell

Siktedes forsvarer Vidar Zahl Arntzen sier til NRK at hans klient kaller hendelsen for et forferdelig tragisk uhell. Han skal ha forklart at han ikke oppsøkte den Thorarinsson, som er mannens halvbror, for å skade ham, men at det oppsto en konfrontasjon.

– Han er en knust mann. Han har likevel kontroll på hva som skjedde, og har gitt en sammenhengende redegjørelse for hendelsene den aktuelle dagen, kvelden og natten, sier advokaten

Avhører vitner

Politiet i Finnmark har så langt avhørt rundt 40 vitner i forbindelse med drapet.

– Vi begynner å danne oss et bilde av hva som skjedde i timene før drapet ble begått. Vi avhører vitner som kjente avdøde og de siktede, eller som var sammen med de siktede i timene før. Vi har også snakket med vitner som kan beskrive forholdet mellom avdøde og de siktede litt lenger tilbake i tid, opplyser Pettersen.

Han forteller at de kriminaltekniske undersøkelsene på åstedet snart er ferdige og at beslag og prøver er sendt til analyse. Politiet har tatt beslag i et skytevåpen, og videre analyse vil vise om dette var drapsvåpenet.

(©NTB)