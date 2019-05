Tre av fire enige i lønnsoppgjøret med Oslo kommune

innenriks

De tre førstnevnte forhandlingssammenslutningene godtok tilbudet fra kommunen om en lønnsøkning på 2,62 prosent eller minimum 12.000 kroner for de ansatte.

– Jeg er fornøyd med et oppgjør som ivaretar både lavtlønte og utdanningsgruppene slik at alle sikres reallønnsvekst, sier Elisabeth Rasmussen, forhandlingsleder for YS kommune (YS-K) i Oslo, i en pressemelding.

LO og YS godtok først, etterfulgt av Unio.

– Akseptabelt

Unio valgte i år å fokusere på gruppene med høyskole- og universitetsutdanning, spesielt innenfor helse og utdanning, men føler Oslo kommune ikke valgte å prioritere disse gruppene.

– Vi opplever at Oslo kommune ikke viser vilje til å prioritere de gruppene hvor det er størst utfordring. Det er skuffende at arbeidsgiver ikke tar dette problemet mer på alvor, sier forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo kommune i en pressemelding. De har derfor lagt inn en protokolltilførsel på dette punktet.

Samtidig påpeker Andersen at totalrammen for oppgjøret er akseptabelt.

– Prioriterer ikke høyt utdannede

Akademikerne valgte natt til onsdag å bryte forhandlingene med Oslo kommune, og krever at forhandlingene skal skje lokalt på den enkelte arbeidsplass.

– I dag er det noen få personer i rådhuset som bestemmer lønnen til mange tusen ansatte. Dagens utdaterte lønnssystem innebærer at forhandlingene skjer uavhengig av de ansattes kompetanse og innsats – og gjør det vanskelig for virksomhetene å løse deres ulike behov og utfordringer, sier forhandlingsleder Erik Graff for Akademikerne i Oslo kommune i en pressemelding.

Han mener at høyt utdannede overhodet ikke ble prioritert i oppgjøret.

Oslo kommune er et eget tariffområde og omfattes ikke av lønnsforhandlingene for øvrige kommuner.

