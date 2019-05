Kunnskapsdepartementet snur – likevel trygt med utveksling i Storbritannia

innenriks

På grunn av faren for at britene går ut av EU uten en avtale, advarte kunnskapsdepartementet norske studenter om å søke utveksling i Storbritannia. Frykten var at det internasjonale utvekslingsprogrammet Erasmus+ kunne bli rammet.

Nå er faren over, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) til Khrono.

– Det var lenge usikkerhet rundt situasjonen til høstens utvekslingsstudenter, men vi kan nå si at Erasmus+-programmet til høsten ikke vil bli rammet og at de trygt kan reise, sier Nybø og viser til at EU-kommisjonen har foreslått midlertidige regler som vil sikre nettopp dette.

I en melding fra Kunnskapsdepartementet 1. mai heter det at «det er avklart at norske studenter som har tenkt seg til Storbritannia høsten 2019 med Erasmus+ uansett trygt kan reise.»

EU har iverksatt tiltak som gjør at alle som har startet på Erasmus+-utveksling til eller fra Storbritannia kan gjennomføre utvekslingsoppholdet på samme vilkår som før, opplyser departementet.

Nybø sier at det foregår et omfattende arbeid i alle departementer for å forberede en mulig brexit uten avtale.

– Jeg forstår veldig godt at usikkerheten studentene opplever er uheldig, men dette er utfordringer som vi deler sammen med de aller fleste andre europeiske land. Vi er glad for at vi nå har fått beskjed om at de studentene som planlegger å reise til Storbritannia til høsten med Erasmus+ ikke trenger å bekymre seg, sier Nybø.

