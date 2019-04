Brudd i lønnsoppgjøret i staten

innenriks

Partene hadde frist til midnatt til 1. mai, men ble ikke enige. De må derfor møte til mekling hos Riksmekleren.

– Jeg er overrasket over at det ble så vanskelig som det ble, og det er klart jeg er skuffet, sier Anders Kvam, forhandlingsleder for Akademikerne, til NTB.

De fire hovedsammenslutningene LO, YS, Unio og Akademikerne forhandlet på vegne av sine medlemmer i staten. Alle har brutt forhandlingene med arbeidsgiversiden som er representert ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Pensjon

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør og handler stort sett om lønn, i tillegg ble partene under oppgjøret i fjor enige om at det i år også skal forhandles om enkelte elementer knyttet til pensjon.

– Vi ønsket å få repetert den avtalen vi hadde med staten fra i fjor og få den inn i tariffavtalen som vi har med staten som arbeidsgiver, men vi kom ikke i mål, sier Kvam og tilføyer at avstanden mellom partene var stor på dette punktet.

– Jeg er forundret over at staten kan være så steile. Avtalefestet pensjon (AFP) er en naturlig del av en tariffavtale, mener Akademikernes forhandlingsleder.

AFP sperret forhandlingene

Ifølge LO var det tre hovedgrunner til bruddet; En uavklart situasjon når det gjelder AFP, hvordan den totale økonomiske potten skal fordeles og manglende vilje til å rydde opp i forskjellene i offentlig sektor om variable tillegg skal inngå i pensjonsopptjeningen/pensjonsgrunnlaget.

– Vi kom egentlig aldri i gang med reelle forhandlinger fordi AFP-spørsmålet sperret, sier Leder i LO Stat, Egil André Aas i en pressemelding.

– Staten var ikke villig til å komme oss nevneverdig i møte i noen av de sentrale spørsmålene. Isteden kastet vi bort tid på å diskutere detaljer som burde vært enkelt å rydde unna. Derfor er det like greit at Riksmekleren får overta nå, mener han.

Beklager

LO Stat, YS Stat og Akademikerne stat brøt først. Ettersom statens tilbud hadde forutsatt aksept fra alle fire hovedsammenslutninger, brøt også Unio, skriver departementet i en pressemelding.

– Fra statens side har vi jobbet hardt for å inngå en avtale med de fire hovedsammenslutningene, og vi har gjort flere forsøk på å komme motparten i møte. Jeg beklager sterkt at det til tross for dette ikke var mulig å komme til enighet, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i pressemeldingen.

Mekling

Meklingen starter formelt torsdag 2. mai og skal være avsluttet innen torsdag 23. mai ved midnatt. En eventuell streik vil altså først starte fredag 24. mai.

De statsansatte har sittet i forhandlinger siden 23. april.

Det jobber rundt 166.000 ansatte i staten.

(©NTB)