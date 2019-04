Snø og sludd gir skumle veier flere steder 1. mai

innenriks

Det er sendt ut farevarsel om vanskelige kjøreforhold fordi det er ventet mye snø og sludd i Rondane, Dovrefjell og Jotunheimen sør i landet onsdag.

Også for Trollheimen, Møre og Romsdal og Trøndelag lenger nord er det utstedt farevarsel. Trafikanter i sør anbefales å bruke riktige dekk, kjøre etter forholdene og følge med på veimeldinger.

I Møre og Romsdal og Trøndelag anbefaler Yr også at man beregner noe ekstra tid til transport og kjøring.

Årsaken er at kald luft nordfra denne uka vil trekke over Norge. Noen stedet vil det føre til et temperaturfall på opptil 15 grader.

I for eksempel Oslo, der temperaturen i noen dager har ligget på mellom 15 og 20 grader, vil man mot slutten av uka se så lave temperaturer som 5 til 10 grader.

(©NTB)