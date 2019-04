Lunner kommune får bot på 75.000 kroner for uforsvarlige helsetjenester

innenriks

Politiet i Innlandet mener kommunen har brutt helsepersonelloven, opplyser de i en pressemelding.

Hendelsene fant sted i et kommunalt bofellesskap mellom august 2014 og oktober 2015. Beboeren hadde et stort behov for hjelp, heter det i grunnlaget for forelegget fra politiet.

Kommunen forsømte sitt ansvar ved å ikke planlegge tjenestene i tråd med beboerens behov og tilrettela dermed ikke for at den enkelte tjenesteyter kunne utføre tjenestene på en tilstrekkelig måte, heter det videre.

Politiet mener også at kommunen ikke sørget for å avdekke eventuelle avvik eller uønskede hendelser, og at den ikke fulgte opp varsler om ulovlig bruk av tvang.

– Aktuelle hendelser ble ikke tatt opp med involverte tjenesteytere. Meldinger om skadeavvergende tiltak var mangelfullt utfylt og ble ikke sendt til den overordnede faglige ansvarlige for tjenestene eller fylkesmannen.

Fire personer har blitt etterforsket, men saken er henlagt for alle fire.

