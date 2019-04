Høyesterett skal behandle Valdres-saken

innenriks

Det ble klart tirsdag.

Påtalemyndigheten mente moren fikk for lav straff i lagmannsretten og anket avgjørelsen til Høyesterett. I tillegg anket moren dommen for grov mishandling, samt at det er begjært ny behandling av erstatningskravet.

Høyesterett skal dermed ta stilling både lovanvendelsen i skyldspørsmålet, eventuell straff og erstatning til de etterlatte.

13 år gamle Angelica Heggelund ble funnet død i en hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015. Obduksjonen viste at hun døde av avmagring, eventuelt i kombinasjon med nedkjøling.

Dommen i lagmannsretten kom i februar. Moren ble da frifunnet for å ha satt datteren i hjelpeløs tilstand, men dømt for grov mishandling. Straffen i lagmannsretten var imidlertid langt mildere enn i Valdres tingrett, hvor hun ble dømt til tre års fengsel.

