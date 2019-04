Frp-ere foreslår obligatorisk vaksine

innenriks

– For å minimere sjansene for nye utbrudd av meslinger og andre alvorlige sykdommer ber landsmøtet stortingsgruppen og regjeringen jobbe for å gjøre vaksinasjonsprogrammet obligatorisk for alle barn og helsepersonell, foreslår Trøndelag Frp.

Landsstyret i Frp har allerede stilt seg bak forslaget, som også innebærer at alle flyktninger, asylsøkere og nyankomne til Norge skal tilbys vaksinasjon ved første mulige anledning. De skal også sjekkes innen tre dager etter ankomst til Norge.

Bruun-Gundersen sier til VG at det ikke er problemfritt for et «frihetsparti» som Frp å kreve obligatorisk vaksinering.

– Vi skal ikke bruke tvang, men det skal ha konsekvenser å la være. Når foreldre lar et barn gå i barnehagen eller skolen uten å være vaksinert, så setter man også andre barn i fare. Ingen bør ha frihet til å smitte uskyldige mennesker med alvorlige sykdommer, sier Bruun-Gundersen som er Frps helsetalsperson på Stortinget.

Bruun-Gundersen lover at hvis landsmøtet vedtar resolusjonsforslaget, så vil dette bli fulgt tett opp av partiet i regjeringen.

